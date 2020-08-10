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В Белоруссии огласили предварительные результаты голосования

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В выборах приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек.

В Белоруссии огласили предварительные результаты голосования. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно данным республиканского Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, считают в ЦИК, набрала 9,9%.

Явка на президентские выборы в Белоруссии составила 84,23%.

Председатель ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что против всех проголосовали 6,02% от пришедших на участки. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов.

Всего в выборах главы государства, по словам Ермошиной, приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов.

Видео: Telegram/Пул первого

Теги: белоруссия, выборы президента белоруссии, лукашенко, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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