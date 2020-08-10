МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами

Яцек Чапутович объяснил, что Варшава не вмешивалась в события после оглашения первых результатов выборов в Белооруссии.

МИД Польши ответил на обвинения Александра Лукашенко в руководстве протестами. Во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович заявил, что высказывание главы Белоруссии безосновательное.

Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей...Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны Яцек Чапутович, глава МИД Польши

Эксперт отметил, что заявление Лукашенко можно расценивать неоднозначно. По словам польского министра, в Минске моли иметь в виду вмешательство со стороны неправительственных организаций. Чапутович подчеркнул, что протестующим следует воздержаться от окончательной оценки результатов выборов до момента публикации официальных итогов. Такое требование предусмотрено международными стандартами.

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