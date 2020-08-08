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Президент Польши Дуда пообещал помочь Украине вернуть Крым

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Он планирует отстаивать интересы Украины в ОБСЕ.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал помочь Украине вернуть Крым и восстановить контроль над Донбассом. Заявление об этом он сделал во время инаугурации. Дуда избран президентом страны на второй срок.

Он считает важной целью восстановление полного суверенитета и территориальной целостности страны-соседа.

Дуда добавил, что планирует отстаивать интересы Украины в ОБСЕ. В 2022 году Польша будет председательствовать в организации. 

Ранее Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши.

Видео: YT / Defence24

Теги: дуда, польша, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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