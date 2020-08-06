Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши. Торжественная церемония состоялась в зале пленарных заседаний Сейма (нижней палаты местного парламента). Глава государства произнес текст присяги перед Национальным собранием.
Клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства...Да поможет мне Бог
Анджей Дуда, президент Польши
Напомним, что по традиции в инаугурации принимают участие парламентарии, члены правительства, духовенства и вооруженных сил, международные дипломаты. Многим пришлось отказаться от посещения мероприятия из-за ситуации с коронавирусом или политическим соображениям.
Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой.
Видео: Youtube/naTemat.pl
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