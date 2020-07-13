В Польше состоялись выборы президента

Эксперты заявили, что Анджей Дуда лидирует в голосовании.

В Польше выбрали нового президента. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на данные экзитпола. На данный момент известно, что действующий глава государства Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов. Предварительные итоги голосования опубликованы на Польском телевидении.

Согласно подсчитанным голосам, кандидат Анджей Дуда лидирует с 50,4% голосов избирателей. Его оппонент Рафал Тшасковский (мэр Варшавы) из партии "Гражданская платформа" набирает 49,6% голосов избирателей. Официальные результаты будут оглашены в течение 48 часов после завершения голосования.

Напомним, что в 2020 году выборы президента в Польше проводятся путем почтового голосования. Это сделано из-за пандемии коронавируса.

В Польше намерены запретить усыновление детей однополыми парами.

Видео: YouTube / TVP Info