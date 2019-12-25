Дуда отметил, что в стране действует норма, которая допускает усыновление «только малолетнего и только для его пользы».

В Польше намерены запретить усыновление детей однополыми парами. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на проект изменений в конституцию страны, подписанный польским лидером Анджеем Дудой.

Президент Польши подчеркнул, что в стране запрещены однополые браки. Анджей Дуда заявил, что не допустит регистрации подобных браков, пока он занимает должность главы государства. Однако усыновление детей однополыми парами пока не регламентировано юридически. Проект поступит в нижнюю палату парламента (сейм). Там, законопроект должны легко принять, так как большинство в этой палате имеет правящая партия.

Напомним, что действующий президент Польши Анджей Дуда намерен баллотироваться на второй президентский срок.

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