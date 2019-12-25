В Москве ожидается резкое похолодание

В Гидрометцентре утверждают, что москвичи почувствуют понижение температуры уже к четвергу.

На Москву надвигается резкое похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В четверг, 9 июля, столбики термометров упадут сразу на 7-8 градусов. Как отметил Вильфанд, в столице будет "облачно, тоскливо, дождливо". Он уточнил, что на северо-западе столицы станет холоднее уже во второй половине среды, 8 июля.

Недавно синоптики сообщали, что в ближайшие несколько дней в некоторых регионах страны будет аномальная жара. Речь шла о Саратовской, Ростовской и Астраханской областях, а также Калмыкии. Там по прогнозу ожидается выше +40 градусов по Цельсию.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что москвичам рассказали, как работает городская велоинфраструктура.

Фото: pixabay