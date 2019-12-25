Москвичам рассказали, как работает городская велоинфраструктура. Об этом сказано на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В сообщении уточняется, что протяженность велотрасс в Москве составляет 850 км (с учетом выделенных полос). Сеть связывает районы и поселения. Москвичи могут спокойно добраться из одного конца округа в другой, при этом не используя автомобиль. Маршруты достаточно безопасные и комфортные для местных велосипедистов.
Для тех, кто регулярно катается на двухколесном транспорте, на сайте приводятся советы:
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Москве возобновят работы по капремонту многоквартирных домов.
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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