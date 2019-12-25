Местные жители активно пользуются велосипедами, самокатами, моноколесами и гироскутерами. Для этого в Москве реализуется программа "Мой район", которая помогает москвичам всё чаще отдавать предпочтение двухколесному транспорту.

Москвичам рассказали, как работает городская велоинфраструктура. Об этом сказано на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что протяженность велотрасс в Москве составляет 850 км (с учетом выделенных полос). Сеть связывает районы и поселения. Москвичи могут спокойно добраться из одного конца округа в другой, при этом не используя автомобиль. Маршруты достаточно безопасные и комфортные для местных велосипедистов.

Для тех, кто регулярно катается на двухколесном транспорте, на сайте приводятся советы:

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Москве возобновят работы по капремонту многоквартирных домов.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы