Капитальный ремонт многоквартирных домов был прекращен в марте. Приостановка работа связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

В Москве возобновят работы по капремонту многоквартирных домов. Об этом сказано на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

На данный момент подрядные организации проходят подготовительный этап, необходимый для расконсервации объектов и начала работ. Петр Бирюков отметил, что этот период составит около 10 дней. Работы, связанные с подготовкой к зиме завершат до начала отопительного сезона. Как заявил заместитель мэра по вопросам благоустройства, им будет уделено особое внимание.

В первую очередь работники займутся ремонтом систем внутридомового газоснабжения и заменой лифтов. Ремонт внутридомовых инженерных систем переносятся на 2021 год.

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Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы