Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика. С прогнозом выступил главный экономист Всемирного банка по России Aпурва Санги. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".
Он считает, что экономика России начнёт восстанавливаться во второй половине 2020 года.
Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса.
Апурва Санги, главный экономист Всемирного банка по России
Фактором пессимистичного сценария, по его словам, может стать длительный локдаун. В этом случае экономика начнёт восстанавливаться в начале следующего года.
Ранее Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда.
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