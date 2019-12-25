Фактором пессимистичного сценария, по его словам, может стать длительный локдаун.

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика. С прогнозом выступил главный экономист Всемирного банка по России Aпурва Санги. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Он считает, что экономика России начнёт восстанавливаться во второй половине 2020 года.

Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса. Апурва Санги, главный экономист Всемирного банка по России

Фактором пессимистичного сценария, по его словам, может стать длительный локдаун. В этом случае экономика начнёт восстанавливаться в начале следующего года.

Ранее Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда.