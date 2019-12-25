Власти Ленобласти рекомендовали ввести лимиты на отпуск бензина

Такие меры призваны предотвратить ажиотажный спрос на топливо.

Единую временную норму отпуска топлива — 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки — рекомендовали ввести на всех АЗС Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы региона, из‑за ограничений, которые ряд крупных вертикально‑интегрированных нефтяных компаний установил на объёмы отпуска топлива, оперативный штаб Ленинградской области рекомендовал установить единые временные нормы по всему региону. Соответствующие письма направили во все топливные компании, работающие в регионе.

Как отметил Дрозденко, при этом отпуск топлива в канистры, отвечающие требованиям ГОСТ Р 58404‑2019, предлагается сохранять в рамках установленного лимита на одну заправку. Цель таких мер — не допустить ажиотажного спроса и обеспечить жителям Ленинградской области гарантированную возможность заправить транспорт.

Ранее губернатор Александр Дрозденко назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV