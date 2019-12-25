Распоряжение было направлено правительству и региональным властям.

Российский лидер Владимир Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда. Об этом он заявил в рамках своего телеобращения к гражданам.

Они должны наладить коммуникацию с Центральным банком РФ. Владимир Путин потребовал завершить работу в данном направлении в 2021 году.

Необходимо принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда – это значит, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься ещё ниже. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Президент считает, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы быстро восстановить национальную экономику.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин анонсировал для россиян "непростой период".

Видео: телеобращение президента Владимира Путина