Российский лидер Владимир Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда. Об этом он заявил в рамках своего телеобращения к гражданам.
Они должны наладить коммуникацию с Центральным банком РФ. Владимир Путин потребовал завершить работу в данном направлении в 2021 году.
Необходимо принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда – это значит, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься ещё ниже.
- Владимир Путин, президент Российской Федерации
Президент считает, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы быстро восстановить национальную экономику.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин анонсировал для россиян "непростой период".
Видео: телеобращение президента Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все