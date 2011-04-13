Спрос на сотрудников старше 50 лет растёт в образовании, медицине и логистике

Спрос на сотрудников старше 50 лет растёт в самых разных отраслях, включая торговлю, транспорт и логистику, образование, здравоохранение, финансовый сектор, промышленность, сельское хозяйство и сферу безопасности. Об этом ТАСС сообщила Тамара Гриненко, руководитель магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге.

По словам эксперта, компании нанимают таких специалистов на широкий спектр позиций — от рабочих специальностей до управленческих ролей. С учётом демографической ситуации разворот бизнеса в сторону сотрудников старше 50 лет выглядит закономерным.

Государство также оперативно отреагировало на эти изменения: были приняты решения о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам с учётом инфляции, а также реализован ряд социальных инициатив для граждан "серебряного" возраста.

Гриненко отметила, что у сотрудников старших возрастных групп есть серьёзные конкурентные преимущества: сформированная трудовую дисциплина, ориентация на результат, развитые навыки делового взаимодействия, способность к глубокому анализу задач и осознанному выбору инструментов их решения.

Ранее Piter.TV сообщал, что количество резюме молодых специалистов в Петербурге выросло на 65% за год.

