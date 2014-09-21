Спрос на подработку в Петербурге взлетел почти на 80% за год

Горожане всё чаще выбирают частичную занятость ради роста и адаптивности.

Интерес петербуржцев к работе с неполной занятостью вырос на 79% за последний год. Эксперты связывают это не только с желанием дополнительного заработка, но и с новой карьерной стратегией — так называемой "пакетной" или "слэш-карьерой", позволяющей развиваться сразу в нескольких направлениях и быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Согласно аналитике рынка труда, наибольший рост числа вакансий с частичной занятостью зафиксирован в сферах ЖКХ, общественного питания и производства непродовольственных товаров — там количество предложений увеличилось более чем вдвое.

Директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анна Харичева пояснила, что сегодня всё больше людей выбирают стратегию работы в разных организациях одновременно.

Пакетная карьера — это не новый тренд. Это возможность развиваться в своей сфере, пробовать себя у разных работодателей. А совместительство по разным направлениям — это слэш-карьера. Такие работники ориентируются на экономическую составляющую и быстрее реагируют на изменения рынка. Анна Харичева, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга

Меняются и запросы соискателей, особенно молодых. По словам первого заместителя председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга Татьяны Морозковой, на первый план выходят комфорт и социальный пакет.

Тренды 2025 года мы можем чётко определить: и молодые люди, и люди старшего возраста хотят работать либо на удалёнке, либо близко к дому. Многие предприятия сейчас организуют молодёжные клубы, обеспечивают питание, спортзалы, чтобы было интересно работать. Татьяна Морозкова, первый зампред комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Фото: Piter.TV