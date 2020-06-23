Путин подчеркнул, что во многих семьях накопилось немало задач, которыми предстоит заниматься и дома, и на работе.

Президент России Владимир Путин анонсировал для россиян "непростой период". Об этом он заявил в рамках телеобращения к гражданам.

Глава государства заявил, "что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой".

Понимаю, что это непростой период, но возможность возвратиться к своим планам, уверенность в том, что жизнь налаживается, дает совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что регионы получат ещё 100 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

Видео: телеобращение президента Владимира Путина