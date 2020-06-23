Президент России Владимир Путин анонсировал для россиян "непростой период". Об этом он заявил в рамках телеобращения к гражданам.
Глава государства заявил, "что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой".
Понимаю, что это непростой период, но возможность возвратиться к своим планам, уверенность в том, что жизнь налаживается, дает совсем другой позитивный, деятельный, оптимистичный настрой.
- Владимир Путин, президент Российской Федерации
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что регионы получат ещё 100 млрд рублей на борьбу с COVID-19.
Видео: телеобращение президента Владимира Путина
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