Глава государства подчеркнул, что регионы оказались в сложной ситуации.

Регионы получат ещё 100 млрд рублей на борьбу с COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего телеобращения к россиянам во вторник вечером.

По словам президента, региональные финансы оказались в достаточно сложном положении. Путин поручил кабмину выделить дополнительные выплаты на компенсацию расходов.

Мы это видим, понимаем. Речь идёт не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и в выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам. - Владимир Путин, президент РФ

Президент уточнил, что правительство должно внимательно распределять такую поддержку. Это будет дополнительная выплата плюсом к тем 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее. Путин призвал "не ограничивать, а наоборот, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет.

Видео: телеобращение президента Владимира Путина