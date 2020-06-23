Ранее статус самозанятого предоставлялся с 18 лет.

Российский президент Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет. Об этом он заявил во вторник вечером, в рамках телеобращения к гражданам.

Нововведение коснется 3 млн человек. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18 лет, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов. - Владимир Путин, президент РФ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в России вводится режим для самозанятых.

Видео: телеобращение Владимира Путина