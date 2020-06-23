Глава государства подчеркнул, что менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тыс. человек.

В России вводится режим для самозанятых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего телеобращения к гражданам.

Президент отметил важность получения дополнительных налоговых льгот теми, кто только начинает заниматься бизнесом. Для них предусмотрен налоговый капитал в размере одного МРОТа. По словам российского лидера, это сделано для того, "чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога".

Напомним, что 8 июня президент одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Новый законопроект устанавливает право самозанятых получить дополнительную материальную поддержку в размере 12 130 рублей (уровень МРОТ) на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию.

Видео: телеобращение Владимира Путина