Стало известно, в каких регионах страны сохраняется сложная ситуация с COVID-19

Лидер подчеркнул, что в некоторых субъектах РФ сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Россия готова прийти на помощь регионам в непростой ситуации с COVID-19. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках телеобращения к россиянам.

Путин отметил, что механизм оперативного реагирования отработан. Президент пообещал, что никто не будет оставлен в трудной ситуации.

Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Президент добавил, что "если потребуется, все соберем в кулак – ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров – так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин заявил, что России обеспечила стабильность курса рубля.

Видео: телеобращение Путина