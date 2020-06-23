Стало известно, в каких регионах страны сохраняется сложная ситуация с COVID-19

Россия готова прийти на помощь регионам в непростой ситуации с COVID-19. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках телеобращения к россиянам.
Путин отметил, что механизм оперативного реагирования отработан. Президент пообещал, что никто не будет оставлен в трудной ситуации.
Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования.
- Владимир Путин, президент Российской Федерации
Президент добавил, что "если потребуется, все соберем в кулак – ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров – так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах".
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин заявил, что России обеспечила стабильность курса рубля.
Видео: телеобращение Путина
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