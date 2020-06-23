Президент РФ: вакцина от коронавируса важна, но это не панацея

Российский лидер отметил важность соблюдения всех профилактических мер.

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса важна, но это не панацея. Об этом глава государства сообщил в ходе вечернего телеобращения к гражданам.

Владимир Путин подчеркнул, что в России, как и во всем мире сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, требующая быстрых и эффективных решений. Он добавил, что сейчас в России проходят клинические испытания вакцины.

Сама по себе вакцина исключительно важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных и профилактических мер. - Владимир Путин, президент России

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, в каких регионах страны сохраняется сложная ситуация с COVID-19.

Видео: телеобращение Владимира Путина