Президент РФ: вакцина от коронавируса важна, но это не панацея

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса важна, но это не панацея. Об этом глава государства сообщил в ходе вечернего телеобращения к гражданам.
Владимир Путин подчеркнул, что в России, как и во всем мире сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, требующая быстрых и эффективных решений. Он добавил, что сейчас в России проходят клинические испытания вакцины.
Сама по себе вакцина исключительно важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных и профилактических мер.
- Владимир Путин, президент России
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, в каких регионах страны сохраняется сложная ситуация с COVID-19.
Видео: телеобращение Владимира Путина
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