Путин: Россия обеспечила стабильность курса рубля

Президент Владимир Путин заявил, что России обеспечила стабильность курса рубля. Об этом он заявил в рамках телеобращения к россиянам во вторник вечером.
По словам Владимира Путина, это произошло за счет прочности фундаментальных основ экономики страны.
Предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики.
- Владимир Путин, президент России
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда.
Видео: телеобращение Владимира Путина
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