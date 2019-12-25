Путин: Россия обеспечила стабильность курса рубля

Глава государства добавил, что в последние месяцы стабильность национальной валюты была обеспечена не искусственно.

Президент Владимир Путин заявил, что России обеспечила стабильность курса рубля. Об этом он заявил в рамках телеобращения к россиянам во вторник вечером.

По словам Владимира Путина, это произошло за счет прочности фундаментальных основ экономики страны.

Предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. - Владимир Путин, президент России

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин потребовал принять меры по восстановлению рынка труда.

Видео: телеобращение Владимира Путина