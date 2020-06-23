Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Глава государства подчеркнул, что поправки будут приняты только в том случае, если их поддержат россияне.

Президент России Владимир Путин озвучил главное условие принятия поправок в Конституцию. Об этом он заявил в рамках своего телеобращения к гражданам страны.

Путин призвал граждан принимать активное участие в голосовании по поправкам, которое состоится с 24 июня по 1 июля включительно. Кроме того, 1 июля россияне смогут спокойно проголосовать, так как этот день объявлен нерабочим.

Воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли.

Видео: телеобращение Владимира Путина