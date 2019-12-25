Президент получает право поменять главу кабинета министров, не отправляя в отставку всё правительство.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь глава государства может назначать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только с одобрения Государственной думы. При этом если они трижды отклонят кандидатуру, то президент всё равно может назначить претендента на пост, несмотря на вето нижней палаты парламента. Министров из силового блока и главу МИДа глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.

Также президент получает право поменять главу кабинета министров, не отправляя в отставку всё правительство.

Ранее в Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина из-за проблем со здоровьем.

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