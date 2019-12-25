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В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина из-за проблем со здоровьем
Сегодня, 12:57
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matveyvn

В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина из-за проблем со здоровьем

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Статью британского таблоида он назвал полной чушью.

В Кремле прокомментировали публикации в британской газета The Sun об отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет. Здоровье у него отменное.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Публикацию британского таблоида он назвал полной чушью и добавил, что "здесь даже комментировать нечего".

Ранее Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России.

Фото: pixabay.com

Теги: the sun, кремль, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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