В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина из-за проблем со здоровьем

Статью британского таблоида он назвал полной чушью.

В Кремле прокомментировали публикации в британской газета The Sun об отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет. Здоровье у него отменное. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Публикацию британского таблоида он назвал полной чушью и добавил, что "здесь даже комментировать нечего".

Ранее Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России.

Фото: pixabay.com