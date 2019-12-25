В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина из-за проблем со здоровьем

В Кремле прокомментировали публикации в британской газета The Sun об отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нет. Здоровье у него отменное.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Публикацию британского таблоида он назвал полной чушью и добавил, что "здесь даже комментировать нечего".
Ранее Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России.
Фото: pixabay.com
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