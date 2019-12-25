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Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России
Сегодня, 13:26
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matveyvn

Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России

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В некоторых регионах наблюдаются сбои в работе системы здравоохранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам представителя Кремля, в некоторых регионах наблюдаются сбои в работе системы здравоохранения из-за пандемии. Он отметил, что президент Путин ознакомлен с данной ситуацией.

Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он заявил, что регионы, оказавшиеся в сложной ситуации, известны благодаря публикациям в СМИ.

Ранее в Кремле оценили законопроект о пожизненных гарантиях экс-президентам.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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