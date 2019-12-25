Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России. Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам представителя Кремля, в некоторых регионах наблюдаются сбои в работе системы здравоохранения из-за пандемии. Он отметил, что президент Путин ознакомлен с данной ситуацией.
Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он заявил, что регионы, оказавшиеся в сложной ситуации, известны благодаря публикациям в СМИ.
Ранее в Кремле оценили законопроект о пожизненных гарантиях экс-президентам.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все