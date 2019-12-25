Инициатива входит в определённый пакет, который сформирован принятыми поправками в Конституцию РФ.

В Кремле оценили законопроект о пожизненных гарантиях экс-президентам. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что данная инициатива входит в определённый пакет, который сформирован принятыми поправками в Конституцию РФ.

Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, с точки зрения международного права данная практика не является новацией. Чиновник подчеркнул, что данная поправка может считаться доведением до ума статуса бывшего президента России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента вне зависимости от периода исполнения обязанностей главы государства.

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