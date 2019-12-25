Законопроект исключает указание на сроки совершения преступлений.

В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента вне зависимости от периода исполнения обязанностей главы государства. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что по нынешнему законодательству президента не могут привлечь к уголовной или административной ответственности в период его нахождения в должности. Также его нельзя арестовать, задержать, допросить или досмотреть.

Законопроект исключает указание на сроки совершения преступлений.

Ранее мы писали, что штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах.

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