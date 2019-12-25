Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах

Команда Трампа подаст иски в суды Аризоны и Невады.

Штаб Дональда Трампа может подать иски из-за подсчета голосов еще в двух американских штатах. Об этом рассказали журналисты местного телеканала CNN со ссылкой на собственные источники. Известно, что речь будет идти о Неваде и Аризоне. По мнению экспертов, представители действующего президента страны намерены не только оспорить результат, но и выиграть время для замедления подсчета голосов в данных штатах.

Журналисты заметили, что команда администрации Белого дома потребует также пересчета голосов в том случае, если Трамп проиграет в штате Джорджия. Кандидат от республиканской партии может попросить пересчета бюллетеней избирателей в том случае, если разница между ним и соперником составит менее 0,5%.

Ранее штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдения представителями избирательных комиссий штата соблюдать закон о подсчете и хранении бюллетеней, полученных по почте. Также иски о приостановке подсчета голосов направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Штаб требует пересчета голосов в Висконсине, который считается одним из основных штатов.

Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах.

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