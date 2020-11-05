Fox News: Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом

Пока что демократ смог набрать 264 голоса выборщиков из необходимых 270.

Американский телеканал Fox News заявил о том, что Джо Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом США. В случае победы в штате кандидат от демократической партии получит шесть голосов членов коллегии выборщиков, что поможет ему стать главой государства.

Согласно последним данным, Джо байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом он обгоняет по показателям действующего президента США Дональда Трампа. В штате Невада как раз можно получить недостающие шесть голосов выборщиков.

На данный момент согласно предварительным итогам голосования Джо Байдена в Неваде поддержали 588 252 человек (49,3%), Трампа - 580 605 (48,7%). В штате эксперты успели проверить только 75% бюллетеней.

Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов в Джорджии.

Видео: YouTube / CBS News, CNBC Television