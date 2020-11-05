Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов в Джорджии

Штат стал третьим после Мичигана и Пенсильвании.

Штаб Дональда Трампа потребовал приостановки подсчета голосов в Джорджии. Об этом рассказали журналисты Bloomberg со ссылкой на Associated Press. По данным СМИ, команда действующего главы Белого дома направила в судебную инстанцию требование о приостановке подсчета голосов в штате. По мнению экспертов Трампа, наблюдателям от республиканской партии не было предоставлено возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями избирателей, а также их подсчета.

Глава избирательной комиссии штата Джорджия Брэд Раффенспергер отметил журналистам, что экспертам осталось подсчитать около 200 тысяч бюллетеней. Согласно предварительным итогам, Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена. С 1992 года в штате жители голосуют исключительно за представителей республиканской партии.

Напомним, что Джорджия стала третьим штатом, в котором штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов. Ранее подобные иски были направлены властям Мичигана и Пенсильвании. Также команда может потребовать пересмотра итогов голосования в Висконсине, в котором победу одержал Джо Байден с перевесом в 0,7% голосов.

На одном из первых открывшихся участков в Миллсфилде победил Трамп.

Видео: Youtube/Bloomberg QuickTake: Now