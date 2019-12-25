На одном из первых открывшихся участков в Миллсфилде победил Трамп

Ранее жители Диксвилл-Нотча отдали голоса за Джо Байдена.

На одном из первых открывшихся участков в США Дональд Трамп. За кандидатуру представителя республиканской партии отдали голоса 17 жителей небольшого городка Миллсфилд, расположенного в 20 км к югу от Диксвилл-Нотча. В последнем по традиции с 1960 года избирательный участок открывается в полночь, за несколько часов до остальных по регионам. Известно, что в самом первом открывшемся участке победу одержал Джо Байден. Там голосование завершилось спустя несколько минут после начала. В прямом эфире комиссия подвела результаты.

В Миллсфилде Дональд Трамп одержал победу с 16 голосами от местного населения. В Диксвилл-Нотче победил с пятью голосами поддержки.

Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США.

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