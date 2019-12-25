Жители Диксвилл-Нотч отдали голоса за демократа.

Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CNN. По традиции с 1960 года жители деревни Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир могут голосовать с наступлением полночи по местному времени (08:00 утра по московскому времени). Участок начинает работу за несколько часов до открытия основных избирательных участков в других регионах страны.

Пятеро человек отдали голоса за кандидата от демократической партии и никто - за Дональда Трампа. Результаты были оглашены во время прямого эфира на Facebook. Стоит добавить, что в 2016 году жители населенного пункта проголосовали за Хиллари Клинтон, которая в итоге не смогла стать главой Белого дома.

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