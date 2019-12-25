Грэм охарактеризовал данный процесс как "торговлю влиянием".

В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба". С заявлением выступил председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм в интервью Fox News.

Он напомнил о словах Тони Бобулински, бывшего бизнес-партнёра Хантера Байдена. Тот рассказывал, что Джо Байден замешан в их делах и обсуждал бизнес с сыном.

То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, — это коррупция в промышленных масштабах. Линдси Грэм, сенатор США

Он охарактеризовал данный процесс как "торговлю влиянием".

Ранее Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы.

Фото: pixabay.com