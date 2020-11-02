Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Дональду Трампу не удастся украсть выборы.
Накануне СМИ сообщали о том, что Трамп планирует объявить о своей победе ночью до оглашения официальных результатов выборов. Якобы он поведал о своих планах близким людям.
Мой ответ заключается в том, что президент не украдет эти выборы.
Джо Байден, кандидат в президенты США
Журналисты сообщали, что Трамп уже несколько недель обсуждает с близким кругом возможность подняться на трибуну в ночь выборов и объявить о своей победе. Сам же президент назвал подобные сообщения ложными и заверил, что досрочно объявлять о своей победе не намерен.
Ранее Байден назвал поражение Трампа на выборах в США предпосылкой для победы над COVID-19.
Видео: Youtube/Bloomberg Politics
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