Байден назвал поражение Трампа на выборах в США предпосылкой для победы над COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал поражение Дональда Трампа на выборах предпосылкой для победы над COVID-19. Заявление он сделал во время выступления на митинге в Филадельфии.
Правда состоит в том, что, чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу.
Джо Байден, кандидат в президенты США
По его мнению, действующий президент сам является вирусом. Байден возмутился заявлением Трампа о том, что медики в США искусственно завышают коронавирусную статистику ради выгоды. Кандидат назвал подобные заявления позорными.
Ранее Трамп заявил, что в России США считают безумными за поиск российского следа в местных скандалах.
Видео: Youtube/Joe Biden
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все