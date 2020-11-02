Байден назвал поражение Трампа на выборах в США предпосылкой для победы над COVID-19

По его мнению, действующий президент сам является вирусом.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал поражение Дональда Трампа на выборах предпосылкой для победы над COVID-19. Заявление он сделал во время выступления на митинге в Филадельфии.

Правда состоит в том, что, чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу. Джо Байден, кандидат в президенты США

По его мнению, действующий президент сам является вирусом. Байден возмутился заявлением Трампа о том, что медики в США искусственно завышают коронавирусную статистику ради выгоды. Кандидат назвал подобные заявления позорными.

Ранее Трамп заявил, что в России США считают безумными за поиск российского следа в местных скандалах.

Видео: Youtube/Joe Biden