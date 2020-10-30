Трамп: в России США считают безумными за поиск российского следа в местных скандалах

Президент США напомнил о скандале с ноутбуком Хантера Байдена.

Дональд Трамп заявил о том, что в России США считают безумными за поиск российского следа в местных скандалах. Политик раскритиковал американские СМИ за то, что они пытаются привязать к скандалу вокруг ноутбука Хантера Байдена (сына кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена) Москву. Об этом глава Белого дома рассказал в рамках выступления перед избирателями в штате Флорида.

Знаете, что сейчас делает пресса? Они обвиняют Россию: "Это Россия сделала, ... Россия принесла ноутбук в этот маленький магазинчик, чтобы его починили!" "Мне кажется, русские смотрят на нас и думают: "Эти люди совершенно сумасшедшие" Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее части электронной переписки Хантера Байдена опубликовала New York Post. Ранее ноутбук Хантера попал на ремонт в штате Делавэр. Из полученных данных стало известно, что сын Джо Байдена мог организовывать для своего отца встречу с представителем украинской энергетической компании Burisma Holdings в тот момент, когда Джо Байден был вице-президентом США.

Fox News сообщил о краже конфиденциальных документов о Байдене и его сыне.

Видео: YT / CNBC Television