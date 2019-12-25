В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек

Джулиани обвинил Хантера Байдена в хранении детских снимков сексуального характера.

В ноутбуке сына Джо Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек. Об этом журналистам Washington Examiner рассказал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Он уточнил, что материалы включают в себя сексуальный подтекст. Полученные данные юрист направил в полицию штата Делавэр.

Адвокат в эфире телеканала Newsmax показал сообщения, которые подтверждают его слова. Он уточнил, что младший Байден рассказывал отцу о своих отношениях с вдовой своего брата Хэлли Байден. Женщина обвиняла сына Байдена в неподобающих действиях против несовершеннолетних. Она уточнила, что обнаженный Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой держится в секрете. Сама несовершеннолетняя опровергает данную информацию.

По словам Джулиани, на компьютере Хантера Байдена найдены многочисленные фотографии несовершеннолетних детей. Материалы эксперты получили благодаря хозяину ремонтной мастерской, в которой оказалась техника. Мужчина сделал копию жесткого диска, а после передал ее адвокату Трампа.

Байден заявил, что доверие к США в мире снизилось из-за Трампа.

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