Байден выразил готовность перенести дебаты с Трампом из-за его болезни

В штабе Байдена желают президенту США скорейшего выздоровления.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил готовность перенести дебаты с Дональдом Трампом из-за его болезни коронавирусом. Накануне главу государства госпитализировали.

Об решении Байдена сообщила замглавы его штаба Кейт Бедингфилд. По её словам, команда политика всё-таки надеется, что мероприятие удастся провести в запланированный срок — 15 октября.

Очевидно, мы подстроимся к любым необходимым изменениям. Кейт Бедингфилд, замглавы штаба Байдена

Она отметила, что это будет зависеть от самочувствия Трампа. Бедингфилд заявила, что в штабе Байдена желают президенту США скорейшего выздоровления.

Ранее в Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния Трампа.

Видео: YouTube / ABC News