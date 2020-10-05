Байден выразил готовность перенести дебаты с Трампом из-за его болезни

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил готовность перенести дебаты с Дональдом Трампом из-за его болезни коронавирусом. Накануне главу государства госпитализировали.
Об решении Байдена сообщила замглавы его штаба Кейт Бедингфилд. По её словам, команда политика всё-таки надеется, что мероприятие удастся провести в запланированный срок — 15 октября.
Очевидно, мы подстроимся к любым необходимым изменениям.
Кейт Бедингфилд, замглавы штаба Байдена
Она отметила, что это будет зависеть от самочувствия Трампа. Бедингфилд заявила, что в штабе Байдена желают президенту США скорейшего выздоровления.
Ранее в Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния Трампа.
Видео: YouTube / ABC News
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