В Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния Трампа

Медики диагностировали у Трампа резкое снижение кислорода в крови и повышенную температуру.

В Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава администрации Марк Медоуз.

Медоуз отметил, что несмотря на это, американский лидер добился "невероятных улучшений". Лихорадка в скором времени закончилась. Уровень кислорода в крови повысился. Кроме того, Медоуз указал на оптимистичный настрой Трампа. По его словам, глава государства "продолжает работать и по-прежнему считает, что должен сделать ряд вещей для американского народа".

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Помимо этого, вирус диагностировали и у его супруги Мелании Трамп. Президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. На данный момент медики лечат его ремдесивиром и коктейлем из антител.

Ранее мы сообщили, что врач рассказал о лечении Трампа от COVID-19.

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