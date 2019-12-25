В Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния Трампа

В Белом доме подтвердили резкое ухудшение состояния президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава администрации Марк Медоуз.
Медоуз отметил, что несмотря на это, американский лидер добился "невероятных улучшений". Лихорадка в скором времени закончилась. Уровень кислорода в крови повысился. Кроме того, Медоуз указал на оптимистичный настрой Трампа. По его словам, глава государства "продолжает работать и по-прежнему считает, что должен сделать ряд вещей для американского народа".
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Помимо этого, вирус диагностировали и у его супруги Мелании Трамп. Президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. На данный момент медики лечат его ремдесивиром и коктейлем из антител.
Ранее мы сообщили, что врач рассказал о лечении Трампа от COVID-19.
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