Врач рассказал о лечении Трампа от COVID-19

Конли подчеркнул, что Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата "Ремдесивир".

Врач Шон Конли рассказал о лечении президента США Дональда Трампа от COVID-19. Он отметил, что медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние политика. Об этом сказано в заявлении врача.

Накануне глава государства сообщил, что тесты на коронавирус оказались положительными. Президент был доставлен в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. Ему дали вторую дозу препарата "Ремдесивир". У политика нет проблем с легкими. Насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Президент спокойно передвигается по палате.

Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично. - сказано в заявлении врача

Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение. В нем он сообщил, что его состояние улучшилось и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании.

Ранее мы сообщили, что Эрдоган заявил о готовности Турции очистить Сирию от террористов.

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