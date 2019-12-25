Врач рассказал о лечении Трампа от COVID-19

Врач Шон Конли рассказал о лечении президента США Дональда Трампа от COVID-19. Он отметил, что медики с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние политика. Об этом сказано в заявлении врача.
Накануне глава государства сообщил, что тесты на коронавирус оказались положительными. Президент был доставлен в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. Ему дали вторую дозу препарата "Ремдесивир". У политика нет проблем с легкими. Насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Президент спокойно передвигается по палате.
Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично.
- сказано в заявлении врача
Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение. В нем он сообщил, что его состояние улучшилось и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании.
Ранее мы сообщили, что Эрдоган заявил о готовности Турции очистить Сирию от террористов.
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