Глава Турции раскрыл планы Анкары по обеспечению безопасности границ.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции очистить Сирию от террористов. Об этом турецкий лидер рассказал во время выступления, которое транслировал местный телеканал NTV. По словам политика, в отдельных регионах страны по-прежнему остаются боевики.

Регионы с террористами, которые по-прежнему присутствуют в Сирии, либо будут очищены от боевиков, как нам и обещали, либо мы придем и сами это сделаем Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства напомнил, что Анкара не может допустить таких шагов, которые в конечном счете могут привести "к новой гуманитарной трагедии". Турция будет предпринимать решительные действия, пока около ее южных границ не будет установлена полная стабильность.

Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе.

Видео: YT / ÜLKE TV