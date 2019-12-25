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Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе

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До этого он раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня.

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе. Заявление он сделал во время своего выступления в Конье.

По его словам, Азербайджан "освободил" большую территорию Карабаха.

Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Президент Турции уверен, что для Минской группы недопустимо стремиться к тому, чтобы добиться от сторон конфликта режима тишины в регионе.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, нагорный карабах, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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