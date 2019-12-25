Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе. Заявление он сделал во время своего выступления в Конье.
По его словам, Азербайджан "освободил" большую территорию Карабаха.
Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Президент Турции уверен, что для Минской группы недопустимо стремиться к тому, чтобы добиться от сторон конфликта режима тишины в регионе.
Фото: pixabay.com
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