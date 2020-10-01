Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Президент Турции уверен, что для Минской группы недопустимо стремиться к тому, чтобы добиться от сторон конфликта режима тишины в регионе.
Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Политик заявил, что Анкара продолжит поддерживать Баку на основе принципа "два государства, одна нация". Эрдоган призвал Ереван отказаться от потока дезинформации и лжи против Турции.
Армянские спецслужбы арестовали шпиона Азербайджана.
Видео: YT / Recep Tayyip Erdoğan
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