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Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Карабахе

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Глава Турции призвал Армению уйти с оккупированных территорий.

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ОБСЕ за призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Президент Турции уверен, что для Минской группы недопустимо стремиться к тому, чтобы добиться от сторон конфликта режима тишины в регионе.

Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик заявил, что Анкара продолжит поддерживать Баку на основе принципа "два государства, одна нация". Эрдоган призвал Ереван отказаться от потока дезинформации и лжи против Турции.

Армянские спецслужбы арестовали шпиона Азербайджана.

Видео: YT / Recep Tayyip Erdoğan

Теги: нагорный карабах, обсе, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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