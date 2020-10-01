Мужчину обвинили в государственной измене.

Армянские спецслужбы арестовали шпиона Азербайджана. Об этом рассказали представители силового ведомства. Они опубликовали видео с задержанием гражданина. Под прицел оперативников подозреваемый попал в тот момент, когда находился в Грузии. Предположительно, там его могли завербовать и дать задание по сбору информации о вооружении Армении и Нагорного Карабаха.

В Ереване уточнили, что по долгу службы мужчина имел доступ к секретным сведениями. Он поставлял сведения о боевой технике, инженерной инфраструктуре, военных объектах. Обвиняемый периодически встречался с высокопоставленными чиновниками Армении и Нагорного Карабаха.

В настоящее время военному предъявлено обвинение в государственной измене. Мужчина арестован. Во время обысков в его квартире силовики нашли боеприпасы (гаранты, запалы, патроны), а также военные данные, которые еще не потеряли актуальности. Среди них - копии документов для служебного пользования, шпионское оборудование.

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Видео: СНБ Армении

