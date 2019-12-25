WarGonzo: Глава Генштаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ

Семен Пегов заявил, что Наджмеддин Садыков может быть в бегах.

Глава Генерального штаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ. Об этом сообщил автор журналистского проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники из Стамбула. По данным СМИ, турецкие генералы отстранили от управления азербайджанского военачальника Наджмеддина Садыкова.

Есть информация, что он находится в бегах. В России Садыкова пока не видели, связь с ним установить не могут даже ближайшие родственники Семен Пегов, создатель WarGonzo

Напомним, что Садыков родился в 1956 году в Дербенте. С 1970 по 1992 года он находился на службе в составе Вооруженных сил СССР в качестве командира взвода, роты, батальона и заместителя командира полка. на Родине считается национальным героем. Мать военного - еврейка. О своих родственниках Садыков не распространялся, что насторожило турецкую контрразведку.

Месяц назад у Садыкова случился конфликт с прибывшими турецкими советниками. Он даже резко выразился в адрес азербайджанских властей: „Если мы отдаем туркам армию, может, и жен своих тоже?" Семен Пегов, создатель WarGonzo

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