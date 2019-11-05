WarGonzo заявил, что раненого около Дейр-эз-Зора курсанта-переводчика могли отравить.

В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд. Об этом сообщил журналисты Семен Пегов в собственном Telegram-канале WarGonzo. По словам эксперта, в Москве скончался переводчик-курсант по имени Михаил Мильшин, который ранее получил ранение при взрыве колонны боевой техники около Дейр-эз-Зор 18 августа. Тогда же генерал-майор Вячеслав Гладких погиб на месте.

Пегов напомнил, что Мильшин получил ранения, совместимые с жизнью. го госпитализировали в больницу Бурденко с травмой глаз. Состояние пациента врачи не назвали тяжелым. По данным журналиста, изначально прогноз состояния для Мильшина "не звучал пессимистично". Однако через несколько дней проявились проблемы в лечении.

Военные медики предположили, что вместе с осколками в кровь переводчика могли попасть отравляющие вещества, которые блокировали действие лекарств. Все эти факторы, безусловно, будут учтены при расследовании трагического инцидента пост WarGonzo

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Видео: Telegram / Вестник Дамаска

