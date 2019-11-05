Гибель российского генерала в Сирии попала на видео

Нам кадрах виден взрыв около российских машин.

Гибель старшего военного советника в звании генерал-майора в Сирии попала на видео. Ролик появился в Telegram-канале "Вестник Дамаска".

Напомним, что информация о гибели Вячеслава Гладких стала распространяться 18 августа. Военный погиб во время подрыва техники, когда колонна патруля возвращалась после проведения гуманитарной миссии. Трагедия произошла около нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор.

На размещенных в сети кадрах видно, что вдоль колонны из машин идут несколько человек. Они разговаривают на русском языке. Неожиданно около одного из бронеавтомобилей срабатывает самодельное взрывное устройство. Кроме Гладких ударная волна задела командующего национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммада Тайсара Аз-Захира вместе с его подчиненными.

Напомним, что погибший генерал-майор участвовал в освобождении Пальмиры.

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами.

Видео: Telegram / Вестник Дамаска