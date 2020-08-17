На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв

Бомба взорвалась около бронеавтомобиля MRAP Kirpi.

На пути следования российских и турецких военных в Сирии произошел взрыв. Об этом заявил Telegram-канал "Военный обозреватель". По данным очевидцев, инцидент произошел в провинции Идлиб. Самодельное взрывное устройство сдетонировало около бронеавтомобиля MRAP Kirpi. На запечатленных кадрах видно, что сначала турецкая техника движется по трассе М4, а затем происходит взрыв.

Прошлое нападение на совместный патруль РФ и Турции произошло в июле этого года. Тогда террорист-смертник ранил трех солдат из России. Двое из них являлись представителями ингушского батальона военной полиции. Пострадавших эвакуировали.

Напомним, что режим прекращения огня в Идлибе действует с 5 марта. О нем договорились главы России и Турции во время переговоров. Также согласован дополнительный протокол, согласно которому все боевые действия на линии соприкосновения прекращаются. Стороны создали коридор безопасности вдоль стратегически важной трассы М4.

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии.

Видео: Telegram/new_militarycolumnist