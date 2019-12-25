Двое пострадавших относятся к ингушскому батальону, находящегося в Сирии с миротворческой миссией.

Эвакуацию раненных в Сирии российских военных показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал "Главком РИ". На кадрах показано, как пострадавшие военнослужащие забираются в машину, где им должны оказать медицинскую помощь. На данный момент известно, что двое россиян оказались представителями ингушского батальона, направленного в Сирию с миротворческой миссией.

Напомним, что 14 июля на пути следования военного российско-турецкого патруля взорвалось самодельное устройство. Ответственность за инцидент на себя взяли представители террористической группировки "Катаиб Хаттаб Аш-Шишани", запрещенной на территории России. По большей части ее сторонники являются уроженцами из постсоветских республик. В результате подрыва боевой машины легкие ранения получили трое военных из РФ.

После подрыва бомбы на пути следования совместного с Турцией патруля ВКС РФ нанесла авиаудары по позициям боевиков в Сирии.

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии.