Военные из РФ получили легкие ранения. Пострадавшие есть и со стороны Турции.

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. На данный момент известно, что пострадавшие получили легкие ранения. Взрыв произошел пути следования совместного военного патруля при участии РФ и Турции в зоне деэскалации.

Предположительно, трагедия произошла из-за подрывной деятельности местных террористов. В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. Взрыв нанес повреждения турецкой бронетехнике. Со стороны Анкары также есть раненые. Всех пострадавших военнослужащих доставили в госпиталь на базе "Хмеймим".

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Видео: Youtube/ 3w-News