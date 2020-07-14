Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. На данный момент известно, что пострадавшие получили легкие ранения. Взрыв произошел пути следования совместного военного патруля при участии РФ и Турции в зоне деэскалации.
Предположительно, трагедия произошла из-за подрывной деятельности местных террористов. В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. Взрыв нанес повреждения турецкой бронетехнике. Со стороны Анкары также есть раненые. Всех пострадавших военнослужащих доставили в госпиталь на базе "Хмеймим".
Банды наркоторговцев атаковали посты армии Ливана в долине Бекаа.
Видео: Youtube/ 3w-News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все